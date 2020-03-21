Заболевший коронавирусом челябинец добирался домой через Екатеринбург

Заболевший проходит лечение в Миассе
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Житель Челябинской области, которому первым в регионе поставили диагноз коронавирус, прилетел из Барселоны в Екатеринбург 16 марта. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Вместе с ним в отпуск летали его девушка и отец, — рассказала Гехт. — Молодой человек успел выйти на работу».
17 марта к нему пришли врачи, которые узнали о его поездке через миграционные службы. У всех людей, контактировавших с ним, были взяты анализы. Диагноз «коронавирус», поставленный челябинцу, подтвержден в научном центре «Вектор» в Новосибирске.
У девушки и отца заболевшего тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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