Заболевший коронавирусом челябинец добирался домой через Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболевший проходит лечение в МиассеЕкатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Житель Челябинской области, которому первым в регионе поставили диагноз коронавирус, прилетел из Барселоны в Екатеринбург 16 марта. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Вместе с ним в отпуск летали его девушка и отец, — рассказала Гехт. — Молодой человек успел выйти на работу».

17 марта к нему пришли врачи, которые узнали о его поездке через миграционные службы. У всех людей, контактировавших с ним, были взяты анализы. Диагноз «коронавирус», поставленный челябинцу, подтвержден в научном центре «Вектор» в Новосибирске.

У девушки и отца заболевшего тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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© Служба новостей «URA.RU»
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