Онищенко пообещал, что врачи разберутся с медиком, которому грозит срок за сокрытие поездки в Европу

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова нарушила меры по противодействию распространению коронавируса и вышла на работу после поездки в Испанию потому что у нее «притупилась бдительность». С таким мнением выступил бывший главный санитарный врач России и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Онищенко призвал не заводить против медика уголовное дело. «Руки прочь от Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте, мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся», — заявил Онищенко в разговоре с телеканалом 360.
Кроме того, бывший главный санитарный врач России отметил, что Санникова долгое время проработала инфекционистом, из-за чего у нее могло снизиться чувство бдительности и она могла решить, что ее «не берет ни одна зараза».
Ранее СМИ сообщали, что главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова вышла на работу после возвращения из Мадрида. Она провела лекции для студентов мединской академии, а также посетила минздрав региона, скрыв от руководства учреждений свою поездку в Испанию. В последствии врачи госпитализировали Санникову и всех, кто мог с ней конактировать, в том числе 13 иностранных студентов-шестикурсников и 11 сотрудников кафедры, а правоохранительные органы заподозрили ее в нарушении статей уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, а также о халатности.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «