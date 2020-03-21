Ночью в Екатеринбурге стараниями уличных художников Ромы Инка и Егора Вастова появились арт-объекты посвященные коронавирусу. Однако композиции просуществовали совсем недолго.
«Прожили они ну очень недолго, надеюсь это будет пророчески и карантин скоро закончится», — написал Вастов на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что идея таких арт-объектов появилась у Ромы Инка.
В конце августа прошлого года Рома Инк раскрасил один из каменных шаров на набережной пруда, превратив его в фиолетового беса с рожками. Уже на следующий день сотрудники коммунальных служб смыли краску с шара. Также Инк устанавливал закрытую деревянную дверь с табличкой «Учет» на ручке и сигнальной лентой по периметру прямо на городском пруду.
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