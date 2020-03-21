20 марта 2020

Арт-объекты в центре Екатеринбурга превратили в коронавирусы. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арт-объекты созданы усилиями уличных художников Ромы Инка и Егора ВастоваФото: Егор Вастов, страница «ВКонтакте»
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ночью в Екатеринбурге стараниями уличных художников Ромы Инка и Егора Вастова появились арт-объекты посвященные коронавирусу. Однако композиции просуществовали совсем недолго.

«Прожили они ну очень недолго, надеюсь это будет пророчески и карантин скоро закончится», — написал Вастов на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что идея таких арт-объектов появилась у Ромы Инка.

В конце августа прошлого года Рома Инк раскрасил один из каменных шаров на набережной пруда, превратив его в фиолетового беса с рожками. Уже на следующий день сотрудники коммунальных служб смыли краску с шара. Также Инк устанавливал закрытую деревянную дверь с табличкой «Учет» на ручке и сигнальной лентой по периметру прямо на городском пруду.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Екатеринбург»

Фото: Егор Вастов, страница «ВКонтакте»
Фото: Егор Вастов, страница «ВКонтакте»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...