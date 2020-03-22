Россия отправит в Италию медоборудование и военных вирусологов для борьбы с пандемией

Россия доставит в Италию вирусологов и медоборудование на военных самолетах Фото: Минобороны России

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции, а также медицинское оборудование. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«По поручению <…> Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 22 марта, помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Как отмечается, на самолетах ВКС РФ в Италию отправят 8 бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Такое решение, как напоминает Nation News, было принято после телефонного разговора Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Звонок состоялся по инициативе Москвы. В Италии, напомним, второй день подряд фиксируется рекорд смертности от коронавируса. 21 марта от инфекции умерли 793 человека, днем ранее — 627.