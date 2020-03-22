21 марта 2020

В Италии лайнер с россиянами поместят на карантин

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Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабль, круиз
На корабле были обнаружены 84 человека с симптомами коронавирусаФото: Pixabay
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Коронавирус COVID-19

Круизный лайнер Costa Luminosa, причаливший в субботу утром в итальянской Савоне, поместят на карантин из-за коронавируса. На борту находятся около 1000 человек, включая россиян.

«Наша цель, состоит в том, чтобы к завтрашнему вечеру поместить 1000 человек в карантин, в основном членов экипажа, а также 188 пассажиров из других стран, которые не могут вернуться домой из-за приостановки полетов», — приводит РИА «Новости» слова президента Лигурии (региона в Италии) Джованни Тоти.

По информации российского посольства, на борту Costa Luminosa находятся 13 россиян. По словам Тоти, все пассажиры, кто останется на борту лайнера, попадут под наблюдение национальной системы здравоохранения Италии.

На корабле были обнаружены 84 человека с симптомами коронавируса. Этих людей изолировали на судне. Все люди, у кого коронавирус был подтвержден, были высажены накануне во время прошлой остановки лайнера, в порту французского Марселя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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