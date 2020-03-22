21 марта 2020

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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России немного повезло в ситуации с коронавирусом, считает немецкий журналистФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в РФ остается относительно спокойной благодаря действиям российских служб безопасности и санитарному контролю. Такое мнение высказал немецкий журналист Андре Баллин для статьи в издании Der Standard.

Автор отмечает, что во многом этого удалось добиться благодаря службам безопасности, действовавшим решительнее, нежели власти ЕС.

«Уже в конце января была закрыта сухопутная граница России с Китаем и остановлено железнодорожное сообщение между двумя странами», — цитирует Баллина РИА «Новости». Чуть позже, указывает автор, было приостановлено авиасообщение между государствами, а гражданам КНР запретили въезжать в РФ.

Журналист добавил, что в самом начале ситуации с COVID-19 России повезло, поскольку на территории страны оказались всего лишь двое граждан Китая, зараженных коронавирусом. Баллин считает, что это дало властям время, чтобы не позволить инфекции распространяться.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на данный момент в России обнаружили 306 человек, зараженных коронавирусом. В Германии количество инфицированных составляет 22255. Это третий показатель в мире после Китая и Италии

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© Служба новостей «URA.RU»
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