Роспотребнадзор назвал инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) коронавируса — 5,1 дня. Такими данными поделился Роспотребнадзор.
Ведомство ссылается на исследование, которое проводили в американском Балтиморе сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, проанализировавшие возбудитель COVID-19. «Новая оценка медианного инкубационного периода в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения», — говорится на сайте российского ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что исследование зарубежных ученых подтверждает, что карантин на 14 дней является правильной мерой предосторожности, поскольку у 97,5% пациентов симптомы проявлялись в течение 11,5 дней после заражения коронавирусом.
Эксперты Роспотребнадзора добавили, что точная оценка инкубационного периода китайской инфекции позволит эпидемиологам лучше оценить динамику вспышки коронавируса. Кроме того, эксперты считают, что такой подход позволяет выявлять наиболее эффективные карантинные меры, которые дадут возможность остановить распространение болезни.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на данный момент в России обнаружили 306 человек, зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших превысило 300 тысяч человек.