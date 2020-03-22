21 марта 2020

Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, валюта, деньги, евро
Эдгар Куплаис советует не скупать подорожавшие доллары и евроФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россиянам не стоит поддаваться панике и скупать сейчас доллары или евро по увеличенному курсу. Также не стоит хранить наличные деньги. Такое мнение высказал менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.

«Единственное разумное поведение — сохранять здравый смысл и не поддаваться панике», — цитирует эксперта РИА «Новости». Паникой он назвал эмоциональные, нерациональные продажи ценных бумаг и приобретение валюты в условиях выросшего спроса на нее. По словам специалиста, в ближайшее время не будет необходимости в валюте, так как границы закрыты, а из-за карантина во многих странах прекратилось хождение наличных денег.

При этом опыт прошлых кризисов показал, что курсы еще нормализуются. «Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, впоследствии продавали валюту по более низкому курсу», — отметил Куплаис.

Saxo Bank — инвестиционный банк из Дании, который специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала.

Ранее газета The New York Times назвала устойчивым положение России в условиях мирового кризиса, сообщает RT. Такой экономику РФ сделали западные санкции, пишет агентство Nation News. В условиях высокого курса доллара и евро россиянам советуют вкладываться в крипловалюту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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