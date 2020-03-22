Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

Россиянам не стоит поддаваться панике и скупать сейчас доллары или евро по увеличенному курсу. Также не стоит хранить наличные деньги. Такое мнение высказал менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
«Единственное разумное поведение — сохранять здравый смысл и не поддаваться панике», — цитирует эксперта РИА «Новости». Паникой он назвал эмоциональные, нерациональные продажи ценных бумаг и приобретение валюты в условиях выросшего спроса на нее. По словам специалиста, в ближайшее время не будет необходимости в валюте, так как границы закрыты, а из-за карантина во многих странах прекратилось хождение наличных денег.
При этом опыт прошлых кризисов показал, что курсы еще нормализуются. «Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, впоследствии продавали валюту по более низкому курсу», — отметил Куплаис.
Saxo Bank — инвестиционный банк из Дании, который специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала.
Ранее газета The New York Times назвала устойчивым положение России в условиях мирового кризиса, сообщает RT. Такой экономику РФ сделали западные санкции, пишет агентство Nation News. В условиях высокого курса доллара и евро россиянам советуют вкладываться в крипловалюту.