Ксения Собчак пошутила в соцсетях над своей внешностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим фото в респираторе, назвав защитную маску идеальным аксессуаром для внешности. Снимок она опубликовала в Instagram.

«С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты», — написала ведущая. Подписчики тележурналистки отметили ее чувство юмора и похвалили за самоиронию. Часть пользователей в комментариях отметила, что ведущая слишком придирчива к себе и своей внешности, сообщает «Пятый канал».

Ранее URA.RU писало, чем можно защититься от коронавирусной инфекции, если под рукой не оказалось маски.