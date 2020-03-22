21 марта 2020

Собчак выбрала идеальный аксессуар при пандемии коронавируса. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Ксения Собчак пошутила в соцсетях над своей внешностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим фото в респираторе, назвав защитную маску идеальным аксессуаром для внешности. Снимок она опубликовала в Instagram.

«С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты», — написала ведущая. Подписчики тележурналистки отметили ее чувство юмора и похвалили за самоиронию. Часть пользователей в комментариях отметила, что ведущая слишком придирчива к себе и своей внешности, сообщает «Пятый канал».

Ранее URA.RU писало, чем можно защититься от коронавирусной инфекции, если под рукой не оказалось маски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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