21 марта 2020

На Украине заявили о превосходстве своих кораблей над российскими

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские большие десантные корабли на Украине назвали устаревшимиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» в министерстве обороны Украины назвали «достойным ответом» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России. Об этом говорится в сюжете ведомственного канала «Бриз».

Каждый катер «Кентавр» вооружен четырьмя десятками ракет, способен разгоняться до 30 узлов и имеет вместимость до 36 человек. «Такие характеристики … являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России», — говорится в сюжете. При этом российские корабли названы также более медленными.

Ранее украинские военные специалисты признали превосходство российских боевых катеров над украинскими, сообщает агентство Nation News. Средством усиления военно-морских сил Украины могут стать списанные корабли США. В прошлом году украинский флот пополнился американскими патрульными катерами, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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