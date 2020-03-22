На Украине заявили о превосходстве своих кораблей над российскими

Десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» в министерстве обороны Украины назвали «достойным ответом» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России. Об этом говорится в сюжете ведомственного канала «Бриз».
Каждый катер «Кентавр» вооружен четырьмя десятками ракет, способен разгоняться до 30 узлов и имеет вместимость до 36 человек. «Такие характеристики … являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России», — говорится в сюжете. При этом российские корабли названы также более медленными.
Ранее украинские военные специалисты признали превосходство российских боевых катеров над украинскими, сообщает агентство Nation News. Средством усиления военно-морских сил Украины могут стать списанные корабли США. В прошлом году украинский флот пополнился американскими патрульными катерами, пишет RT.