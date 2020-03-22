РИА «Новости»: российские власти готовы ужесточить карантин по коронавирусу

В России могут ужесточить режим карантина и ввести новые меры по быстрому выявлению и обследованию граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
«Требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — передает издание слова источника.
По мнению собеседника агентства, это необходимо для достижения уровня таких стран, как Южная Корея, Япония и Сингапур, где удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции. В России же на данный момент скорость увеличения числа зараженных COVID-19 соответствует положению, в котором находятся Испания, Германия, Франция — там ежедневный прирост новых случаев заражения достигает 27-33% от числа заболевших.
На данном этапе российские власти заняты изучением международного опыта, в частности, последствий увеличения массовой проверки тех, кто контактировал с заболевшими, введения карантина для зараженных, закрытия границ, отмены крупных мероприятий, закрытия мест массового скопления людей.
За нарушение режима самоизоляции грозит административная ответственность по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия», по которой предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей, предупреждает
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