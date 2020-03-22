Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия. Такое мнение высказал ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев.
«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, на сознательность самих граждан надеяться не стоит, а привлечение армии покажем всем серьезность принятых мер.
Ранее стало известно, что российские власти готовятся к введению в стране жесткого карантина из-за коронавируса, пишут argumenti.ru. По словам источника в правительстве, власти также планируют наращивать тестирования для выявления заболевших и тех, кто с ними контактировал.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. Чтобы оставить распространение заболевания, в ряде регионов страны ввели режим повышенной готовности. По данным на 22 марта, в России подтверждено 306 случаев заражения Covid-19.
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