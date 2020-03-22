Российские военные вирусологи летят в Италию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Воскресенье, 22 марта, — 102 день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 12-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта). По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире 266 073 человек заражены инфекцией (+ 32 000 зараженных за сутки). Скончались от коронавируса 11 184 человек (+ 1344). Вылечиться удалось 93 619 людям (+ 982).

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией, по данным сайта Coronavirus-monitor.ru, до сих пор остается Китай (81 029, + 15 за сутки). На втором месте — Италия (53 578, +6 557), на третьем — США (26 029, + 6 167). Далее в списке идут Испания (25 374, + 3) и Германия (22 255, + 772).

Коронавирус в России

Вечером 21 марта Кремль сообщил о состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина и председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте. Они обсудили предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с коронавирусом, после чего глава государства заявил о готовности помочь Италии, где вторые сутки подряд погибает все больше людей. Позже стало известно, что РФ отправит в Италию бригады военных медиков, средства дезинфекции, а также медицинское оборудование.

Тем временем, многие россияне до сих пор не могут вернуться на родину из-за распространения вируса. Сотни сограждан не могут выбраться из Танзании из-за отмены и переносов авиарейсов. Этому не рады и местные жители, которые, по данным СМИ, кидаются в туристов камнями и палками. В похожей ситуации оказались и пассажиры круизного лайнера Costa Luminosa, который причалил утром 21 марта к итальянской Савоне. На борту находятся 1000 пассажиров, среди них 13 россиян. У 84 человек — симптомы коронавируса, они изолированы. Всем придется остаться на карантин.

К распространению вируса готовится и Москва. Накануне Роспотребнадзор решил закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки. Богатые россияне в это время из-за страха заразиться пытаются закупиться аппаратами ИВЛ, которые могут понадобиться людям в случае осложнений. Сделать это не так просто, поскольку спрос на это оборудование крайне высок.

Коронавирус в мире

Специалисты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK) обнаружили новые симптомы коронавируса. Медики говорят, что заразившиеся люди могут перестать чувствовать вкус еды и различать запахи. И это хорошо, так как этот симптом может помочь диагностировать инфекцию в случае отсутствия других проявлений COVID-19.

Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, подробно рассказала журналистам о том, как протекала болезнь. Если коротко — тяжело, но к моменту получения анализов, подтверждающих диагноз, она стала чувствовать себя намного лучше.

В Германии оценили меры, которые принимаются властями РФ в рамках борьбы с распространением вируса. Издание Der Standard сообщило, что в России ситуация с коронавирусом остается относительно спокойной благодаря службам безопасности и санитарному контролю, которые действовали решительнее коллег из Европы.

Что дальше?

Власти Великобритании и Испании готовятся к серьезному росту числа заразившихся и умерших. Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что в Королевстве может повториться итальянский сценарий распространения COVID-19 , поэтому гражданам просто необходимо максимально ограничить общение с окружающими. Председатель правительства Испании Педро Санчес, в свою очередь, признал, что в ближайшие дни в стране резко увеличится число заболевших и жертв.

Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, подчеркивает, что эффективных средств предотвратить течение коронавируса по неблагоприятному сценарию нет ни при нахождении на самоизоляции, ни при госпитализации. Не существует и эффективных лекарств, а готовящаяся вакцина никак не поможет уже заразившимся.