Опубликовано видео подготовки военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье на аэродроме Чкаловский, которые были сформированы для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
«В готовности к переброске самолетами в Итальянскую Республику находятся восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом», — говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ. Отмечается, что в Италию отправят 100 вирусологов и эпидемиологов на 9 самолетах Ил-76.
Ранее сообщалось, что Россия собирается направить в республику для помощи в борьбе с коронавирусом мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование. В Италии закрывают все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости, сообщает RT. по слова премьер-министра страны Джузеппе Конте, Италии грозит чрезвычайное экономическое положение. по последним данным количество инфицированных в республике достигло 53 тысяч человек, погибло почти 5 тысяч, выздоровело более 6 тысяч человек.
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