Опубликованы кадры подготовки российских самолетов для помощи Италии в борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, медики
В Италию направят сотню специалистов в области вирусологии и эпидемиологииФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
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Коронавирус COVID-19

Опубликовано видео подготовки военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье на аэродроме Чкаловский, которые были сформированы для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

«В готовности к переброске самолетами в Итальянскую Республику находятся восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом», — говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ. Отмечается, что в Италию отправят 100 вирусологов и эпидемиологов на 9 самолетах Ил-76.

Ранее сообщалось, что Россия собирается направить в республику для помощи в борьбе с коронавирусом мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование. В Италии закрывают все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости, сообщает RT. по слова премьер-министра страны Джузеппе Конте, Италии грозит чрезвычайное экономическое положение. по последним данным количество инфицированных в республике достигло 53 тысяч человек, погибло почти 5 тысяч, выздоровело более 6 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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