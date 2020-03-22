В хорватском Загребе происходит сильнейшее за 140 лет землетрясение. Фотографии с места происшествия в своем Facebook опубликовал уральский режиссер Василий Сенин.
«Загреб сейчас. Несколько толчков, сильнейший — почти шесть по Рихтеру. Ещё не закончилось», — написал Сенин пост, прикрепив несколько фотографии.
По информации РИА «Новости», эпицентр землетрясения находился в семи километрах севернее Загреба, на глубине 10 километров. Сил толчка составила 5,3 балла по шкале Рихтера, затем последовало несколько более слабых толчков. Служба скорой помощи Загреба сначала сообщила об одной жертве — 15-летнем подростке, на которого упала часть фасада, однако, затем уточнялось, что ребенок находится в реанимации в критическом состоянии. Отмечается, что армия и экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий.