Что делать туристу, если его путешествие отменилось из-за коронавируса

Туристам лучше перенести дату своего путешествия за границу на более позднюю из-за коронавируса. Этим мнением с корреспондентом URA.RU поделился председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.
«Туроператоры сейчас заморозили туры россиян, которые планировали до объявления о закрытии границ в некоторых странах. Туристам предлагают перебронировать свое путешествие на более поздний период. Деньги не пропадут, ведь оператор уже частично расплатился с гостиницами и авиакомпаниями», — пояснил Давыденко. По его словам, если эпидемиологическая обстановка не улучшится, то тур можно будет перенести еще раз. Он подчеркнул, что заплаченные деньги за зарубежные туры хранятся не в рублях. Потому в будущем россиянам не придется доплачивать, чтобы отправится в вынужденно отложенный отпуск.
Как отметил председатель Общественного совета Ростуризма, массовых банкротств среди туроператоров в связи с кризисом не ожидается, поскольку им удастся минимизировать потери из-за замороженных туров. По мнению Давыденко, после открытия границ туры могут подорожать только из-за низкого курса рубля. Он подчеркнул, что в это время операторы будут работать на увеличение турпотока.
По последним данным, в мире зафиксировано более 317 тысяч случаев заражения COVID-19, от вируса погибло более 13 тысяч человек, выздороветь удалось более 95 тысячам людей.
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