Врач рассказал, как укрепить здоровье во время карантина

Период самоизоляции во время карантина из-за коронавируса — отличный повод заняться нормализацией своего питания и избавиться от вредных привычек. Об этом заявил главный внештатный специалист подмосковного Минздрава по медицинской профилактике Юрий Шалягин.
«Если раньше на приготовление еды у вас не хватало времени, то теперь появилась возможность рационально подойти к режиму питания», — цитирует Шалягина сайт «Подмосковье сегодня». По его словам, не менее важно отказаться от алкоголя, так как он пагубно влияет на иммунную систему.
Во время карантина стоит попробовать бросить курить и начать заниматься спортом, отметил врач. Также находясь в изоляции стоит чаще проветривать помещение. Специалист Минздрава подчеркнул, что привычка формируется за три недели, но даже двухнедельного карантина будет достаточно, чтобы начать заботиться о собственном здоровье.
Ранее психолог Елена Перминова посоветовала россиянам использовать время в период самоизоляции с пользой. По ее словам стоит заняться отложенными делами и саморазвитием. Она отметила, что лучше пережить это время поможет медитация. В России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, вылечилось 18 граждан страны.
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