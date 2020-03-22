22 марта 2020

Врач рассказал, как укрепить здоровье во время карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, огурец, картофельная запеканка
Юрий Шалягин посоветовал перейти на более здоровую пищуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Период самоизоляции во время карантина из-за коронавируса — отличный повод заняться нормализацией своего питания и избавиться от вредных привычек. Об этом заявил главный внештатный специалист подмосковного Минздрава по медицинской профилактике Юрий Шалягин.

«Если раньше на приготовление еды у вас не хватало времени, то теперь появилась возможность рационально подойти к режиму питания», — цитирует Шалягина сайт «Подмосковье сегодня». По его словам, не менее важно отказаться от алкоголя, так как он пагубно влияет на иммунную систему.

Во время карантина стоит попробовать бросить курить и начать заниматься спортом, отметил врач. Также находясь в изоляции стоит чаще проветривать помещение. Специалист Минздрава подчеркнул, что привычка формируется за три недели, но даже двухнедельного карантина будет достаточно, чтобы начать заботиться о собственном здоровье.

Ранее психолог Елена Перминова посоветовала россиянам использовать время в период самоизоляции с пользой. По ее словам стоит заняться отложенными делами и саморазвитием. Она отметила, что лучше пережить это время поможет медитация. В России зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, вылечилось 18 граждан страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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