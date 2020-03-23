22 марта 2020

«Ведомости»: голосование по Конституции могут перенести на лето

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Голосование по поправкам в Конституцию может состояться в июнеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию принято. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники, близкие к администрации президента.

«Пока дата, на которую может быть перенесено голосование, не утверждена, но, скорее всего, оно состоится в июне», — пишет издание. Источники газеты объясняют, что официально о переносе голосования в стране пока не объявляют именно из-за того, что точная дата переноса не определена.

Изменение даты голосования связано с распространением коронавируса, сообщают источники. По их словам, именно на апрель, когда должно состояться голосование, может прийтись пик эпидемии в России, после чего ситуация начнет успокаиваться.

Эксперты отмечают, что в случае переноса голосования новая дата будет зависеть от Единого госэкзамена (ЕГЭ), который всегда проводится в июне. Это связано с тем, что большая часть избирательных участков располагается в школах, а потому голосование можно проводить только после завершения ЕГЭ.

Один из источников издания отмечает, что о новой дате проведения голосования должны сообщить до 25 марта, когда в России должны начаться действия, связанные с мероприятием. Так, например, в этот день должна стартовать регистрация россиян, которые хотят проголосовать по месту своего пребывания через механизм «Мобильный избиратель».

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил возможность переноса голосования с 22 апреля 2020 года на другую дату из-за ситуации с коронавирусом. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», — уточнил глава государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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