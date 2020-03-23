В среднем в России больше остальных получают нефтяники из Сахалина и с Ямала, а также финансисты из Москвы. К такому выводу пришли исследователи РИА «Новости» на основе данных Росстата.
Согласно статистике, наибольшая средняя зарплата в РФ у представителей нефтедобывающей отрасли, живущих в Сахалинской области, — 368 тысяч рублей. На втором месте рейтинга расположились столичные финансисты, получающие 171 тысячу рублей.
Замыкает лидирующую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ. Больше остальных в регионе получают нефтяники — 156 тысяч рублей. За ними расположились люди, представляющие отрасль сухопутного транспорта, с зарплатой в 102 тысячи. Третье место в регионе осталось за представителями услуг по добыче полезных ископаемых (100 тысяч).
Следующей в рейтинге из уральских регионов расположилась Тюменская область (8-е место), где больше всего зарабатывают жители, занимающиеся добычей полезных ископаемых (124 тысячи рублей).
На 14-й строчке топа оказалась Югра. Лучше всех в регионе также зарабатывают нефтяники (94 тысячи рублей).
Челябинская область заняла 30-ю позицию в списке. Больше остальных здесь получают люди, занимающиеся аудитом, правом, архитектурой, научной и технической деятельностью, — 64 тысячи рублей.
Далее идет Свердловская область (32-я позиция). Лучшая средняя зарплата в регионе у финансистов — 64 тысячи рублей.
На 48-й позиции топа расположился Пермский край. Больше всех в регионе получают представители химической промышленности — в среднем 55 тысяч рублей.
Ниже всех уральских регионов оказалась Курганская область (60-е место). Наиболее обеспечены здесь представители отрасли сухопутного транспорта — 45 тысяч рублей.
Замыкают рейтинг по стране Республики Калмыкия и Мордовия, а также Псковская область. Во всех регионах больше всего получают госслужащие — 35 тысяч рублей.