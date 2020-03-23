«Единая Россия» хочет разрешить лечить пациентов дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России отменят правило, которое предусматривает обязательный очный осмотр больного при эпидемии, и разрешат лечить пациента дистанционно, через интернет. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму представители партии «Единая Россия»

«Это позволит обезопасить врачей, контактирующих с заболевшими, и ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел», — пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству фракции.

Помимо этого, в партии хотят дополнительно поддержать врачей, которые постоянно находятся в клиниках и работают с инфицированными коронавирусом. Единороссы считают, что в семьи этих медиков можно отправить волонтеров, которые будут помогать по дому, оказывать транспортные услуги, доставлять в дом продукты и товары первой необходимости.

Кроме того, в «Единой России» хотят обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, на которые серьезно возрос спрос в медицинских учреждениях. Речь идет об антисептиках и масках, приобретением которых занялась партия.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в России насчитывается 367 зараженных коронавирусом.