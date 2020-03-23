Российским водителям грозит новый штраф

ГИБДД начнет использовать видеокамеры для фиксации водителей, которые разговаривают по телефону за рулем. Новыми приборами скоро начнут пользоваться в столице, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков.
«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет», — цитирует его «
Штрафы водители будут получать по почте. Автовладелец сможет обжаловать штраф, если за рулем в этот момент находился не он. Источник издания сообщил, что нейросеть при помощи больших данных сможет определять, действительно ли водитель говорит по телефону или пристегнут ли он ремнем безопасности.
Издание пишет, что для этих целей будут использовать приборы компании «Строй Инвест Проект», которые в феврале 2020 года испытывали Центр организации дорожного движения Москвы и городское управление ГИБДД. В компании и центре информацию не комментируют.
В конце 2019 года в ООН назвали основные причины высокого уровня смертности на российских дорогах. В частности, одной из ключевых причин стало использование телефона за рулем, напоминает RT. Ранее также предлагалось увеличить штрафы для водителей за некоторые нарушения, например, за превышение скорости, до 5 тысяч рублей. Однако глава правительства РФ Михаил Мишустин считает такую сумму непосильным для населения, пишет