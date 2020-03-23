Российским водителям грозит новый штраф

Водителей, которые говорят по телефону за рулем, будут определять камеры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ГИБДД начнет использовать видеокамеры для фиксации водителей, которые разговаривают по телефону за рулем. Новыми приборами скоро начнут пользоваться в столице, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков.

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет», — цитирует его « Коммерсант ». Однако производитель сначала должен получить документы, которые подтвердят, что нейросеть способна корректно фиксировать нарушения, добавил Быков.

Штрафы водители будут получать по почте. Автовладелец сможет обжаловать штраф, если за рулем в этот момент находился не он. Источник издания сообщил, что нейросеть при помощи больших данных сможет определять, действительно ли водитель говорит по телефону или пристегнут ли он ремнем безопасности.

Издание пишет, что для этих целей будут использовать приборы компании «Строй Инвест Проект», которые в феврале 2020 года испытывали Центр организации дорожного движения Москвы и городское управление ГИБДД. В компании и центре информацию не комментируют.