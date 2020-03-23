В Курганской области задержаны заместитель начальника регионального УМВД Андрей Шамин и начальник межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» Дмитрий Кокотеев, сообщили URA.RU сразу несколько информированных источников.
«Шамин и Кокотеев находятся в ИВС (изолятор временного содержания, — прим.ред.), в понедельник будет избрана мера пресечения», — рассказал инсайдер. По словам источника, на место Кокотеева уже назначен новый начальник отдела, но фамилию он назвать не смог.
В следственном управлении СК России по региону и областном УФСБ информацию о задержании не комментируют. В пресс-службе областного УМВД получить оперативные комментарии не удалось. Выяснить фамилию нового начальника в шадринском межмуниципальном отделе полиции также не получилось. В Курганском городском суде заявили URA.RU, что ходатайство об избрании меры пресечения для Шамина и Кокотеева к ним не поступало.
По словам инсайдеров, задержание высокопоставленных силовиков стало результатом обысков, проведенных ФСБ в шадринском отделе полиции в середине марта. Источники URA.RU тогда заявляли, что дело связано с нарушениями при начислении зарплат. Шамин — уроженец Шадринска, ранее работал в городском отделе МВД, а с 2008 по 2017 годы возглавлял его. В декабре 2019 года Шамина называли кандидатом на должность начальника УМВД по Тюменской области, но назначение не состоялось.