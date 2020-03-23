Московским пенсионерам запретили выходить на улицу

Мэр рекомендовал выходить пенсионерам из дома только при необходимости Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Москвичам старше 65 лет запретили с 26 марта по 14 апреля выходить на улицу из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве со ссылкой на указ мэра Москвы Сергея Собянина.

«С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) обязаны соблюдать домашний режим», — говорится в сообщении. Согласно документу, работодатели должны перевести таких граждан на удаленную работу либо предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный, пишет RNS .

Единственное исключение — руководители и сотрудники, чье присутствие на работе жизненно важно для предприятий. В том числе речь идет о работниках здравоохранения. Собянин рекомендовал перечисленным группам граждан не посещать общественные места, а ходить в магазин и аптеку только по необходимости. Кроме того, он предложил этим москвичам уехать на дачу.

Согласно указу мэра, москвичи старше 65 лет и люди с хроническими и заболеваниями во время карантина будут получать разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. Две тысячи выплатят в качестве аванса, а вторую половину человек сможет получить после окончания карантина, если будет его соблюдать.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позже география инфекции расширилась и захватила почти весь мир. По последним данным, вирусом заражены 343 тысячи человек. В России зафиксировано 419 случаев болезни.