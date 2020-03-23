Из-за коронавируса суд над замлавы курганского УМВД будет закрытым

Меру пресечения для Андрея Шамина должны избрать 23 марта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

На судебное заседание по избранию меры пресечения для замначальника УМВД России по Курганской области Андрею Шамину не пустят журналистов и других лиц, не являющихся участниками процесса. Это вызвано ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили URA.RU в городском суде Кургана.

«Никого не пустят. На сайте есть объявление — в связи с постановлением Президиума Верховного Суда. Это во всех судах России действует, не только у нас», — пояснили URA.RU в суде. В объявлении, в частности, говорится, что в связи с угрозой распространения коронавируса доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен с 19 марта по 10 апреля включительно.

По данным источников URA.RU, меру пресечения для Шамина должны избрать 23 марта. При этом в Курганском городском суде заявляют, что ходатайство следствия к ним пока не поступало. В следственном управлении СК России по региону, областном УФСБ и областном УМВД информацию о задержании пока не комментируют.

Шамина задержали в минувшие выходные. По данным инсайдеров, вместе с ним задержан начальник межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» Дмитрий Кокотеев. По словам инсайдеров, задержание высокопоставленных силовиков стало результатом обысков, проведенных ФСБ в шадринском отделе полиции в середине марта. Источники URA.RU тогда заявляли, что дело связано с нарушениями при начислении зарплат.