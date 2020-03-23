В Совфеде ответили на данные о переносе голосования по Конституции на лето

Голосование по изменению Конституции запланирован она 22 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Переносить на лето голосование за поправки в Конституцию РФ из-за эпидемии коронавируса не планируется. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас.

«Нет таких планов», — приводит его слова ТАСС. Сенатор отметил, что, если ситуация с инфекцией резко не ухудшится, то голосование пройдет 22 апреля, как и было запланировано. Также Клишас подчеркнул, что проблема коронавируса в России находится под контролем. Он считает, что меры правительства по недопущению распространения инфекции достаточно эффективны.

Ранее СМИ сообщили о том, что из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию РФ могут перенести на июнь. Говорилось о том, что политическое решение о переносе даты уже принято, но о нем пока не объявляют, так как другой день еще не определен, передает «Национальная служба новостей».