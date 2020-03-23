Уральские таможенники из-за коронавируса сокращают работу в аэропорту Кольцово

Для силовиков, работающих в аэропорту, нашли новую работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аэропорту Кольцово готовятся к возможному закрытию международного сектора в связи с прекращением полетов за рубеж из-за коронавируса. При этом сотрудникам Кольцово, а также силовых ведомств, работающих в аэропорту, уже нашли новую работу.

Сейчас международный сектор Кольцово работает лишь на прием пассажиров. «В Таиланд, ОАЭ и Турцию самолеты летят пустые, но обратно везут пассажиров», — рассказал URA.RU источник в аэропорту. По неофициальной информации, эти рейсы завершатся на днях, после чего встанет вопрос о занятости пограничников и таможенников, а также работниках самого аэропорта.

В «Кольцово» уверены, что своих сотрудников работой обеспечат. «Если это специалист по наземному обслуживанию судов, ему нет разницы, откуда рейс — внутренний или из-за рубежа, как и для сотрудников на стойках регистрации», — пояснил сотрудник техслужбы «Кольцово».

«В свете полного ограничения заграничных полетов рассматривается вариант консервации незадействованных площадей и мощностей зоны международных авиалиний, — заявили URA.RU в пресс-службе аэропорта. — Формируются сменные графики исходя из фактического объема перевозок. Эти временные меры позволят обеспечить равномерную занятость и стабильность дохода для всех сотрудников, а также гарантировать штатную работу аэропорта».

Сложнее с сотрудниками таможенного и пограничного постов. В таможне вспоминают, что во время предыдущего кризиса в 2015-16 годах большую часть смены таможенников, дежурящих в Кольцово, переводили на работу с почтовыми отправлениями.

«В профилактических целях предполагается закрытие только пассажирских авиаперевозок. Международное грузовое и почтовое авиасообщение сохранятся в полном объеме, в связи с этим часть должностных лиц пассажирского таможенного поста временно перейдут в ведение других подразделений Кольцовской таможни», — пояснили URA.RU в Уральском таможенном управлении.

А вот пограничники в любом случае останутся на местах. «Даже если международные рейсы из Кольцово выполняться не будут совсем, наши сотрудники все равно будут там находиться», — заявил URA.RU Дмитрий Кузнецов, начальник пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Челябинской области (в чьем подчинении находится погранслужба аэропорта Кольцово).