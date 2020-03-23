Премьер Мишустин посоветовал россиянам не видеться с пожилыми родственниками из-за коронавируса

Михаил Мишустин предложил общаться с пожилыми людьми по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам сократить личные встречи со своими пожилыми родственниками из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Как бы вам ни хотелось пообщаться со своими родителями, бабушками и дедушками, постарайтесь воздержаться от этого впрямую!» — приводит его слова сайт правительства РФ. Премьер рекомендовал общаться с пожилыми людьми по телефону и не ходить в гости. Мишустин отметил, что максимальное ограничение личных контактов с пожилыми людьми — это «лучшее проявление заботы».

При этом премьер-министр попросил россиян взять на себя решение бытовых проблем пожилых людей. В качестве примера он привел привезти продукты, лекарства, помочь оплатить счета и, если нужно, вызвать врачей и социальные службы.

Также Мишустин напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин запретил жителям столицы старше 65 лет выходить на улицу без необходимости из-за эпидемии коронавируса. Премьер заявил, что надеется, что главы остальных регионов последуют примеру мэра.

В распоряжении Собянина говорится о соблюдении домашнего режима не только для москвичей старше 65 лет, но и для граждан с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями и граждан, перенесших инфаркт или инсульт. Эти группы граждан работодатели должны перевести на удаленную работу, передает РАПСИ .