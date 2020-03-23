В Кремле объяснили условие переноса даты голосования по изменению Конституции

Коронавирус может сказаться на дате голосования по Конституции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Перенос голосования по Конституции возможен в случае, если этого будет требовать эпидемологическая обстановка в стране. Об этом во время общения с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент на встрече в самом начале в ходе встречи с [главой ЦИК] Эллой Памфиловой. Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля. Но превыше всего здоровье граждан, и если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования — это будет сделано. Пока никаких решений на этот счет не принималось», — объяснил Песков.

На прошлой неделе, 17 марта, на встрече с Памфиловой российский лидер подчеркнул, что голосование состоится только в том случае, если «ситуация позволит проводить подобные мероприятия». Слова о том, что «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан», Путин повторил и днем позже, 18 марта, разговаривая с общественностью Севастополя, куда приехал с рабочим визитом.

На 23 марта, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в России 438 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (17 выздоровевших) — за 23 марта число заболевших выросло на 71.