Владимир Путин отметил шестилетие «Крымской весны» личным визитом на полуостров

статья из сюжета Крым вернулся в состав России

Шестилетие возвращения Крыма в состав России президент России Владимир Путин отметил личным посещением полуострова. В среду, 18 марта, глава государства прибыл сюда, чтобы вручить госнаграды и встретиться с местной общественностью. А та за два часа общения предложила лидеру нации тему, которая внезапно перекрыла и коронавирус, и изменения в Конституцию.

Приезд Владимира Путина в любую из точек полуострова — всегда наполненное символизмом событие. В прошлом году — на пятилетний юбилей «Крымской весны» президент дарил местным жителям ценный подарок — пуск двух теплоэлектростанций и одной подстанции «Порт», энергии которых хватает не только полуострову, но и Кубани. В этот раз приезд главы государства, которое пытается противостоять вспышке коронавирусной инфекции, символично проходил в укрепленном районе — на Константиновской батарее.

Госнаграды из рук президента получили строители и инвестор Крымского моста Фото: kremlin.ru

Она была первым оборонительным сооружением, которое русские солдаты под руководством Александра Суворова возвели на только что получившем независимость полуострове (в 1778 году) и за пять лет до включения Крыма в состав Российской империи императрицей Екатериной II. Знаково, тем более, что в феврале, разбираясь в поправках к Конституции вместе с рабочей группой, Владимир Путин согласился с предложением режиссера Карена Шахназарова акцентировать, что «Россия — продолжение Российской империи и СССР». К слову, в годы СССР и Великой Отечественной войны батарея получила приказ удерживать рубеж до последнего.

Самоотверженность, актуальную уже для новой истории Крыма, сегодня тоже особо отметили. Едва прибыв на батарею президент вручил госнаграды: монтажникам, электросварщикам, плотникам-бетонщикам, оператору гидромолота, принимавшим участие в строительстве Крымского моста (переход через Керченский пролив был запущен в два этапа — в 2018 и в 2019 годах), а также предпринимателю из Санкт-Петербурга — Аркадию Ротенбергу.

«Я имел удовольствие поздравить и наградить строителей Крымского моста. Я думаю, что это действительно одно из самых ярких, знаковых событий, которое „визуализировало“ воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией. Мало того что это „визуализировало“, это еще и создает хорошие предпосылки для поступательного и хорошего развития Крыма и Севастополя», — сказал Путин после награждения.

Общественность Крыма в разговоре с президентом напирала на три темы и главной оказались не коронавирус или Конституция Фото: kremlin.ru

От общественности Крыма, ожидавшей президента с вручения, предельной самоотверженности уже не требовалось, ведь в Крыму и Севастополе сегодня нет главного страха. В регионах не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом Covid-19. А 147 подтвержденных заражений (для сравнения в Италии эта цифра превышает 31 тысячу) в России на настроениях жителей полуострова никак не сказывается — здесь пока не боятся ни «заразы от своих», ни периодически появляющихся иностранцев. «Они же к нам через Москву летят, а уж там-то их всех проверят тщательно», — поделился с журналистом URA.RU местный житель до начала разговора с президентом. Эту уверенность лишний раз подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов, который за день до встречи с президентом сдал тест на коронавирус, а сегодня сообщил журналистам, что исследование показало отрицательный результат.

Возможно, поэтому беседу с президентом крымская общественность начала совсем не с коронавируса, так волнующего другие территории. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Севастополе Лариса Мельник в первую очередь поблагодарила главу государства за поправку к Конституции, предполагающую прямой запрет на отчуждение территорий. «Потому что в 2014 году мы уже сделали свой исторический выбор и хотим, чтобы никто и никогда не смог повлиять на этот выбор, никакие политические изменения в жизни нашей страны или мира», — объяснила она.

В 2019 Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста, а сегодня поблагодарил его строителей Фото: kremlin.ru

В отличие от крымчан, тема коронавируса для президента имела большое значение, а потому он сам ее первым и поднял. «Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя я вчера сказал уже на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии [Эллой Памфиловой], если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование <…> На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан», — пояснил Путин.

Сами общественники подняли тему вспышки коронавируса только третьим вопросом. Но из уст Аллы Вертинской из ОНФ он прозвучал не беспокойно, а скорее лишь отчетом о том, что Фронт мобилизован для помощи пожилым людям — главной группе риска в нынешней эпидемиологической ситуации. Но президент еще раз дал понять, что тема совсем не проходная и это был, пожалуй, его самый развернутый ответ за всю беседу, который завершился, по сути, обращением к нации.

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу обязательно. И проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать свое здоровье, свою жизнь опасности и подвергать опасности жизнь и здоровье других людей. Поэтому этот известный русский „авось“ в данном случае абсолютно не пригоден, его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность, а органам власти проявить компетентность», — сказал глава государства.

Сделать Крым заменой Италии для россиян — амбициозную задачу для себя и своих коллег ставит Елена Морозова, директор парка «Херсонес Таврический» Фото: kremlin.ru

И все же больше всего вопросов в этот день президенту задали совсем не про Конституцию или коронавирус. Куда больше крымчан волновала третья тема — тоже на «К» — культура. О сохранении культурно-исторического наследия Крыма говорили и все та же Алла Вертинская, студентка Крымского федерального университета Александра Даниленко, и «волонтер Победы» в Республике Крым Данила Дальниченко, и директор музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин, и его коллега, директор историко-археологического парка «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

Последняя с крайне озабоченным выражением лица рассказала, что «в январе в парке произошло обрушение 15-метровой части берега и в итоге от воды до ближайшего памятника осталось буквально полтора метра», после чего попросила президента проконтролировать (подразумевая выделить) доведение до музея финансирования на берегоукрепление.

— А там объемы Вам примерно понятны? Сколько там? — уточнил Путин.

— Большой объем, — своим ответом Морозова вызвала у президента улыбку. Позже она признавалась коллегам уже в кулуарах, что не назвала сумму, «чтобы не шокировать окружающих», ведь еще в прошлом году просила выделить на парк почти полмиллиарда.

Заинтересованность в таком форсированном и капиталоемком развитии своего парка Морозова объяснила журналисту URA.RU уже после общения с президентом. В Крыму, несмотря на отсутствие страха перед коронавирусом, внимательно наблюдают за последствиями распространения инфекции. А потому хорошо знают, например, о закрытии отдельными европейскими государствами своих границ, а также сворачивании отечественными авиакомпаниями полетов в популярные у российских туристов Прагу, Мюнхен, Варшаву, Таллин, Вену, Барселону и другие столицы. И потому на полуострове уже практически не сомневаются в том, где россияне проведут отпуск в 2020 году.

«Херсонес, Севастополь, Крым — кладезь культуры, место силы и притяжения. Наша территория может иметь свою особую изюминку, которая будет вокруг археологии развиваться. А эти моменты редко встречаются прямо в городах. Наверное, только Рим, Афины и Севастополь этим могут похвастаться. Зачем нам ехать в Италию, когда у нас есть своя античная хора — земледельческие наделы древних херсонеситов античного периода. А когда у вас благоустроенная усадьба античного периода — вокруг нее легко создавать инфраструктуру, в том числе для туризма», — объяснила URA.RU Морозова.

Оптимизм Елены Морозовой можно понять — в ответ на ее вопросы (и запросы) президент сказал, что власть «обязательно будет этим заниматься [выделять деньги на развитие и укрепление парка]», а позже назвал археологию — «важнейшим направлением для Крыма» и «клондайком». И уже через несколько месяцев станет понятно, насколько равнозначной заменой Европе станет для россиян Крымский полуостров.