Как Путин работает в условиях коронавируса

Владимир Путин не живет в своей квартире в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения для людей старше 65 лет, которые ввели в Москве из-за коронавируса, не затронет работу президента России Владимира Путина и руководителей в администрации президента. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил во время конференц-колла.

«Вместе с тем, решение выполнить эту установку мэра Москвы будет встречено с пониманием в администрации президента. Президент живет в государственной резиденции, он не живет в своей квартире в Москве. Он там, где живет, там и работает, и наоборот», — пояснил он. Песков добавил, что в указе Собянина есть оговорка, которая разрешает покидать дом тем пожилым людям, работа которых связана с руководством. «Думаю, что частично это положение будет распространяться и на администрацию президента», — отметил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что участники публичных мероприятий, на которых присутствует президент, могут заранее сдать тесты с помощью медиков. «Так было в Крыму (18 марта президент посетил Крым где поговорил с местной общественностью — прим. ред.). Будем этой практике следовать и дальше», — заключил он. Представитель Кремля добавил, что удаленная работа будет приветствоваться, если она не повлияет на рабочие процессы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который запрещает москвичам старше 65 лет выходить на улицу из-за коронавируса. Ограничения будут действовать с 26 марта по 14 апреля, пишет « Федеральное агентство новостей ». Премьер-министр России Михаил Мишустин также посоветовал гражданам реже встречаться с пожилыми родственниками из-за пандемии коронавируса.