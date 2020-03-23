Главный эпидемиолог Минздрава раскрыл, когда коронавирус пойдет на спад

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Активность коронавируса резко снизится с приходом теплаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Распространение коронавируса резко снизится в конце весны. Однако из-за большого числа заболевших инфекция вряд ли исчезнет полностью. Об этом заявил главный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Активность коронавируса с изменением сезона должна снизиться. Думаю, это произойдет уже в мае», — цитирует «Российская газета» Брико.

При этом Брико отметил, что не согласен с прогнозами о том, что коронавирусом переболеет 60-70% населения планеты. По его словам, такой уровень распространения эпидемии был в средние века, тогда как нынешний уровень развития эпидемиологии приведет к снижению заболеваемости.

По данным coronavirus-monitor.ru, на 23 марта зафиксировано 353412 случаев заболевания коронавирусом в мире, из них 99259 человек выздоровели, 15346 погибли. Минздрав РФ напоминает, что наиболее подверженными осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции являются граждане старше 60 лет.

В России зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом, напоминает «Национальная служба новостей». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля, передает RT. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что надеется, что главы остальных регионов последуют примеру Собянина.

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