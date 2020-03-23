Минздрав РФ: как пожилым людям защититься от коронавируса

Пожилым россиянам следует сократить прогулки и лишний раз не выходить из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во избежание заражения коронавирусом россиянам старше 60 лет следует лишний раз не выходить из дома, ограничить посещения магазинов и отказаться от поездок на общественном транспорте. Соответствующие рекомендации пожилым людям дал Минздрав РФ.

«Возрастная категория граждан старше 60 лет остается наиболее подверженной осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции COVID-19», — напомнили в ведомстве. В связи с этим пожилым россиянам посоветовали перенести плановые визиты к врачу на другое время. Но при этом необходимо продолжать выполнять рекомендации врача по лечению имеющихся хронических заболеваний. Если выйти на улицу все-таки необходимо, следует находиться на расстоянии не менее двух метров от других людей.

Также Минздрав советует пожилым россиянам воздержаться от личных контактов с членами семьи, если у кого-то из них есть симптомы коронавирусной инфекции или они недавно вернулись из-за границы. При появлении симптомов заболевания следует вызвать врача на дом.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 340 тысяч, напоминает «Дни.ру». В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438. В связи с распространением инфекции председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение об усилении ответственности на нарушение режима карантина, пишет «Национальная служба новостей». При этом Мишустин посоветовал гражданам сократить личные встречи со своими пожилыми родственниками из-за пандемии коронавируса.