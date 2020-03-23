Челябинского экс-силовика, вымогавшего взятки у бизнесмена, отправили в СИЗО

Челябинский облсуд арестовал бывшего полицейского Алексея Журавлева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд изменил меру пресечения бывшему следователю ГУ МВД по региону Алексею Журавлеву обвиняемому в вымогательстве взятки у бизнесмена Артура Никитина. Экс-силовик, находившийся ранее по домашним арестом, переведен в следственный изолятор, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Постановлением Центрального райсуда Челябинска Алексею Журавлеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 марта. Суд апелляционной инстанции отменил судебный акт райсуда и вынес новое решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 21 апреля. Постановление суда апелляционной инстанции вступило в силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд», — сказали в суде.

Экс-замначальника отдела следственной части главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области Журавлев обвиняется в том, что вместе с бывшим судебным приставом подполковником Дмитрием Дубыниным (находится под домашним арестом) вымогал у Никитина 25 млн рублей. Они обещали в случае уплаты всей суммы решить с бывшими коллегами вопрос о закрытии уголовного дела о неуплате налогов принадлежащего бизнесмену ООО «Стройсвязьурал 1». Никитин написал заявление в правоохранительные органы. И под контролем силовиков в своем офисе передал обвиняемым первый транш. После чего Журавлева и Дубынина задержали. По данным URA.RU первый отказывается от сотрудничества со следствием, второй дал показания.

Инсайдеры URA.RU в силовых структурах прогнозируют новые задержания и уголовные дела. В деле могли быть замешаны действующие сотрудники правоохранительных органов.