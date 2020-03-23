Тюменские власти продолжат закупать спецоборудование из-за коронавируса

В регионе закуплено 650 аппаратов ИВЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницы Тюменской области продолжат закупать оборудование для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уже сейчас в распоряжении врачей региона есть 650 аппаратов, сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на брифинге, посвященном противодействию коронавирусу. Заболевание опасно тем, что дает осложнения на дыхательную систему.

«У нас в регионе есть 650 аппаратов ИВЛ, этого более чем достаточно при нормативе в 400. Однако мы продолжим их закупать», — сообщила она. По данным замгубернатора, в региональной инфекционной больнице сейчас в изоляции находятся 25 пациентов, еще 15 уже выписаны.

Кроме того, 65 человек располагаются на карантине в санатории «Градостроитель», где ранее проводилась изоляция эвакуированных из Китая граждан СНГ и России. У каждого из них — отрицательные первичные анализы на коронавирус. Порядка 70 человек находятся на самоизоляции у себя дома. Всего в Тюменской области с начала марта было зафиксировано два случая заболевания коронавирусом, оба пациента находятся в инфекционной больнице.

Также Ольга Кузнечевских призвала приехавших из зарубежных стран обращаться по телефонам горячей линии и сообщила, что в любом случае найдут всех, кто возвращался в страну с 1 марта. «Штамп в паспорте о пересечении границы дает нам всю информацию о тех, кто прибыл из других государств. Лучше не замалчивать, а сообщить о себе и пройти карантин как положено», — отметила замгубернатора. Также она отметила, что о некоторых туристах государственным органам уже сообщают их соседи или знакомые.

Ранее URA.RU сообщало, что главный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил о снижении темпов распространения коронавируса в конце весны. На данный момент в России зафиксировано 438 случаев заболевания.