Депутата челябинского Заксобрания отправили на карантин по коронавирусу

Владимир Чебыкин на звонки коллег не отвечает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Чебыкин отправлен на карантин по коронавирусу. Поводом для таких мер стало подозрение на заболевание у его заместителя в фирме «ТЭСИС», которой руководит депутат. Жена заместителя, сотрудник прокуратуры Металлургического района, также находится в больнице с подозрением на коронавирус, а сама прокуратура временно закрыта.

«Заместитель Чебыкина приехал из Италии 7 марта, неделю ходил на работу. Заразил, предположительно, сотрудницу предприятия и свою супругу, работницу прокуратуры. Именно жена, когда муж почувствовал недомогание, потребовала, чтобы он обратился на горячую линию, — рассказал URA.RU источник в региональном минздраве. — Тесты на коронавирус у него, у жены и дочери дали условно положительный результат. Сегодня стало известно о таком же результате у сотрудницы предприятия. Результаты проверяют в центральной лаборатории „Вектор“ в Новосибирске. Директора фирмы, Чебыкина, отправили на карантин. Фирма также закрыта на карантин».

«В прокуратуре Металлургического района Челябинска проводятся противоэпидемиологические мероприятия, — подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. — Родственник одной из сотрудниц прокуратуры Металлургического района Челябинска через некоторое время после поездки за границу почувствовал недомогание, в связи с чем обратился к врачам. В результате он и члены его семьи госпитализированы, у них предварительно подтвержден коронавирус, однако окончательный результат будет известен после лабораторных исследований».

Чебыкин отказался давать комментарии URA.RU. В Заксобрании региона URA.RU сообщили, что не могут связаться с депутатом, он на звонки не отвечает.