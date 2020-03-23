Прокуратуру Металлургического района Челябинска закрыли на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди трех челябинцев, у которых подозревают коронавирус, оказалась помощник прокурора и ее супруг. Из-за этого надзорное ведомство Металлургического района закрыто на карантин, сообщил URA.RU источник в силовой структуре.

«Женщина могла заразиться коронавирусом от мужа, который летал в Италию. Так как после его возвращения она ходила на работу, всех сотрудников отправили на карантин», — сказал собеседник.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области отказались от комментариев. На входной двери в прокуратуру Металлургического района висит объявление о том, что по всем вопросам нужно обращаться в прокуратуру региона.

В понедельник утром областные власти объявили, что у трех жителей Челябинска первые тесты на коронавирус дали положительный результат. Сейчас ожидаются результаты последнего исследования, которое проводится в новосибирском центре «Вектор». В субботу губернатор Алексей Текслер заявил о первом случае заражения коронавирусом в регионе. Молодой человек из Миасса заболел по возвращению из отпуска в Испании.

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