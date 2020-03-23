В Челябинске заподозрили новый случай коронавируса

Вице-губернатор Ирина Гехт подчеркнула, что окончательный диагноз будет установлен только после тестов в Новосибирске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске появился еще один горожанин, у которого тест на коронавирус дал условно положительный результат, заявила 23 марта вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Теперь число заподозренных в болезни челябинцев достигло четырех человек, передает корреспондент URA.RU. В ближайшее время их анализы должны подтвердить или опровергнуть в новосибирском центре вирусологии и биотехники «Вектор».

«Из-за того, что приехавшие из-за границы сразу не самоизолировались, теперь мы имеем очаг заражения в Челябинске», — заявила Гехт в ходе пресс-конференции. Трое из возможных больных — члены одной семьи. У всех четырех симптомы ОРВИ выражены в легкой форме. Как сообщила вице-губернатор, в отношении одного из госпитализированных с подозрением на инфекцию могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что он заразил коллегу.

В ближайшее время, по словам вице-губернатора, в ТРК Челябинска будет отключен бесплатный Wi-Fi. «Это сделано, чтобы лишить студентов и школьников стимула посещать торгово-развлекательные центры, сделавшиеся для многих излюбленным местом времяпрепровождения», — пояснила Гехт. В области подготовлены к приему пациентов 16 инфекционных отделений.

Первый пациент, у которого официально зафиксирована коронавирусная инфекция, находится в Миассе. Вернувшись из Испании, молодой человек не счел нужным самоизолироваться.