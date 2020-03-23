Фонд «За права заключенных»: коронавирус накалил ситуацию в российских тюрьмах

В тюрьмах за рубежом вспышка коронавируса привела к бунтам. В России пока все спокойно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация в российских тюрьмах из-за пандемии коронавируса становится напряженнее. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов. Он отметил, что ситуацию усугубляет тот факт, что «в сложной эпидемиологической обстановке пенитенциарная система стала еще более закрытой, чем была».

«Безусловно, есть повышенная обеспокоенность, и обстановка очень тревожная. Вирус в лагере — это настоящий пожар, потому что люди находятся в запертом помещении. О каких-то серьезных выступлениях по этому поводу или акциях неповиновения нам пока неизвестно. Но система эта очень закрытая и сейчас закрывается еще больше, так что, если что-то там вспыхнет, мы с вами узнаем об этом, когда ничего скрыть не получится. А к тому времени ситуация может стать уже непоправимой», — объяснил Курьянов.

Бунты заключенных на фоне угрозы распространения коронавируса вспыхнули уже в нескольких странах. Волнения прокатились по Италии, Колумбии и Шри-Ланки. Чтобы российские тюрьмы не взбунтовались из-за коронавируса, уверен правозащитник, необходимо отпустить часть заключенных на волю, «например, тех, кто осужден за нетяжкие преступления, а также тех, чей срок подходит к концу».

Еще 16 марта в пенитенциарных учреждениях России особым распоряжением было приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. «Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — говорится в сообщении на сайте ФСИН.

Какие конкретно меры предпринимаются для профилактики акций неповиновения и для противодействия распространению коронавируса, оперативно узнать в пресс-службе ФСИН не удалось. В аппарате уполномоченного по правам человека пока также пока не ответили на запрос агентства. На 23 марта, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в России 438 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (17 выздоровевших) — за 23 марта число заболевших выросло на 71.