Мэрия Екатеринбурга перешла на дистанционную работу. Инсайд URA.RU подтвердился

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Мэрия Екатеринбурга проработает в особом режиме до специального распоряженияФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С 24 марта администрация Екатеринбурга перешла на удаленную работу для профилактики распространения коронавируса. В таком формате сотрудники будут работать «до соответствующего распоряжения», сообщили в пресс-службе мэрии, подтвердив таким образом информацию URA.RU.

Перевод чиновников на работу из дома будет осуществляться только с их согласия, уточнили в администрации. «Ограничено проведение совещаний и собраний. Теперь они проводятся в режиме видеоконференции или селектора. Часть сотрудников администрации, по решению руководителей подразделений, с учетом их семейных обстоятельств и с их согласия переведена с 24 марта и до соответствующего распоряжения на удаленную работу», — говорится в сообщении. Кроме того, со вторника временно ограничиваются личные приемы.

О том, что сотрудники администрации переходят на дистанционную работу, URA.RU писало ранее по итогам закрытого совещания в мэрии. Соответствующее решение мэр Александр Высокинский принял после совещания в резиденции губернатора Свердловской области. Также известно, что с 24 марта по 15 апреля будет приостановлена работа городской думы: руководитель представительного органа Игорь Володин отменил все очередные заседания и заседания комиссий.

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