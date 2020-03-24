Алексей Текслер (справа) может возглавить список кандидатов «Единой России» на осенних выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинский губернатор Алексей Текслер 24 марта работает в Москве. где у него запланирована серия встреч. В течение дня может решиться вопрос о его участии в осенних выборах в Заксобрание области, сообщил URA.RU источник в «Единой России».

«Планируется, что часть губернаторов возглавит региональные отделения „Единой России“ и списки партии на осенних выборах. По Текслеру переговоры идут. Вопрос его участия в выборах депутатов вашего Законодательного собрания пока открытый. Если он будет решен положительно, то следующим будет решаться вопрос о том, чтобы он возглавил региональное отделение партии», — добавил собеседник.

Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь не стал ни подтверждать, ни опровергать инсайдера. «На сегодня у меня нет такой информации», — сказал он.

Челябинское региональное отделение «ЕР» и Заксобрание области возглавляет Владимир Мякуш, который 20 мая отмечает 72-летие. Сам он готовится в осенним выборам в ЗСО. Однако в регионе обсуждается версия о том, что нынешний срок полномочий для него будет последним. В конце прошлого года сразу 13 губернаторов вступили в «Единую Россию». Среди тех, кто мог оказаться в их числе, называли и Текслера. Однако он остался беспартийным. Результаты закрытого соцопроса показывают, что губернатор во главе списка кандидатов «ЕР» прибавит партии 10% рейтинга.