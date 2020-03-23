Эпидемия коронавируса изменила работу глав «тюменской матрешки» с населением

Главы «тюменской матрешки» перешли в режим работы в формате онлайн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернаторы «тюменской матрешки» в разгар борьбы с коронавирусом стали активно использовать систему видеоконференцсвязи для проведения приемов с жителями регионов и общения с подчиненными. Об этом URA.RU сообщили в региональных правительствах.

Глава ХМАО Наталья Комарова обычно приемы граждан по личным вопросам проводит по понедельникам. «Сегодня Наталья Комарова провела прием граждан в формате удаленной связи — жители обратились к главе региона посредством ВКС — из муниципальных студий в Сургуте, Сургутском районе, Кондинском районе, Нефтеюганске», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. Там также добавили, что в таком формате личные приемы иногда проходили и раньше, когда речь шла об отдаленных территориях. Тем не менее, жители старались приехать в Ханты-Мансийск для личной встречи с Комаровой.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также решил проводить приемы граждан дистанционно. «Будет организован режим видеоконференцсвязи. Технические средства позволяют без ущерба для результата общаться с людьми и обсуждать их вопросы на расстоянии. Тем более, есть рекомендация переводить в дистанционный режим все, что можно без последствий перевести», — отметили в правительстве.

Глава Тюменской области Александр Моор, по информации источника, знакомого с ситуацией в региональном правительстве, прием граждан проводил «вживую», но с использованием медицинской маски. «Совещания в областном правительстве проводятся по ВКС либо в заочном формате. Многие сотрудники переведены на дистанционную работу, им оформили доступ к информационной системе правительства», — заявил инсайдер. Получить оперативную информацию в пресс-службе правительства Тюменской области не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в уральских регионах введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это привело к появлению многочисленных запретов и ограничений, в том числе и в работе органов власти.