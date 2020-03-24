Тюменские власти нашли кандидата на скандальную должность

Конкурс на должность главы района будет объявлен на заседании районной думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В среду 25 марта на заседании думы Тобольского района объявят начало конкурса на должность нового главы Тобольского района. На нем депутаты выберут членов комиссии, которые будут проводить отбор, сообщил URA.RU собственный источник. Должность освободилась в январе 2020 года, когда занимавший ее Юрий Батт сложил свои полномочия. После этого стало известно, что бывший чиновник проходит подозреваемым по уголовному делу.

«Пока ни одного претендента на должность в администрации не называют. Но говорят, что губернатор Александр Моор определился со своим кандидатом на кресло, поэтому и объявляют конкурс», — передает инсайдер. В администрации Тобольского района информацию частично подтвердили. «Действительно, 25 марта будут объявлены сроки, в течение которых кандидатам можно будет подавать документы. Также будет определен состав комиссий конкурса», — сообщили в ведомстве.

По мнению тюменского политолога Александра Безделова, основным кандидатом на кресло главы остается исполняющий обязанности руководителя администрации Тобольского района Марат Бакиев — несмотря на то, что долгое время был замглавой по образованию и спорту, а также возглавлял отдел культуры, молодежи и спорта. «Тобольский район имеет серьезное значение для области и СИБУРа. К тому же он осложнен ситуацией с гаффской болезнью, вспышка которой была зафиксирована осенью прошлого года. В Тобольском районе необходим человек, который в курсе событий. Поэтому вряд ли кого-то будут делегировать из Тюмени, не ожидается никаких неожиданностей. К тому же по районам существует сложившаяся практика, когда и. о. становится главой местной администрации», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-главу Тобольского района Юрия Батта подозревают в причастности к уголовному делу по факту причинения ущерба Абалакскому заказнику в размере 2,3 млрд рублей. По данным инсайдеров, оно связано с выдачей разрешения на использование земли особо охраняемой природной территории под складирование добыто песка. В январе 2020 года следователи провели обыски в администрации района и у нескольких фигурантов дела.