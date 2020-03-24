Заброшенная телебашня в Екатеринбурге была снесена 24 марта 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге 24 марта пройдет согласованный митинг «Это наш город!», приуроченный к двухлетней годовщине сноса телебашни. Этот митинг — первый в Екатеринбурге с начала выявления случаев коронавируса и введения областными властями особого режима. Как рассказал URA.RU один из организаторов акции, координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников, митинг пройдет на площадке перед цирком в формате «итальянской очереди», в нем примут участие 30 человек.

«В связи с распространением коронавируса мы решили изменить подход к мероприятию и провести его в формате „итальянской очереди“: один выступающий — одна проблема. И будем записывать выступления на видео, потом скомпилируем в видеоролик, чтобы распространить в соцсетях», — рассказал Постников. В качестве основной темы акции заявлены градостроительные вопросы Екатеринбурга.

«Сквер [у драмтеатра], расселение и снос сталинки на ул. Карла Либкнехта ради нового корпуса филармонии, снос конструктивистского здания на Нагорной и другие. А новый Генплан [Екатеринбурга] вызвал больше вопросов, чем ответов», — объясняют организаторы.

Как писало URA.RU, 18 марта губернатор Евгений Куйвшаев прописал указ о введении в Свердловской области режима повышенной готовности, который, помимо прочего, предполагает запрет на мероприятия численностью от 50 человек. Несмотря на это, накануне в городе прошла согласованная акция против поправок в Конституцию в формате пикета, собравшая около 30 человек. Ее организатор Максим Петлин объяснил, что в данном случае оппозиция может опираться на федеральный закон «О собраниях…» и заявлять акции любой численности.

Телебашня в центре Екатеринбурга, которая с 1991 года оставалась заброшенной, была снесена 24 марта 2018 года.