Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за призыв «вернуть 1937 год»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, который призвал «вернуть 1937 год». Об этом Жириновский написал в Twitter.
«Призываю руководство ВШЭ уволить Матвейчева. Этот человек не может быть ни политологом, ни преподавателем», — написал Владимир Жириновский.
Ранее профессор Матвейчев на своей странице в Facebook опубликовал пост с призывом вернуть 1937 год. Эта публикация стала реакцией на отказ некоторых студентов университета заполнить анкету для прибывших из тех стран, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Позже пост был удален. Сам Олег Матвейчев объяснил свою публикацию выплеском эмоций.
В Высшей школе экономики сочли высказывание профессора неприемлемым, заявив, что оно содержит мотив ненависти и вражды. Теперь руководство вуза намерено попросить комиссию ученого совета по этике оценить слова Матвейчева.