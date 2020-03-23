Руководство ВШЭ отреагировало на призыв профессора вуза «вернуть 1937 год»

Олега Матвейчева возмутило поведение некоторых студентов ВШЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Высшей школе экономике (ВШЭ) сочли высказывание профессора Олега Матвейчева, который призвал «вернуть 1937 год», неприемлемым. Теперь руководство вуза намерено попросить комиссию ученого совета по этике оценить слова Матвейчева.

Ранее профессор Матвейчев на своей странице в Facebook опубликовал пост с призывом вернуть 1937 год, напоминает РИА «Новости». Эта публикация стала реакцией на отказ некоторых студентов университета заполнить анкету для прибывших из тех стран, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Позже пост был удален.

Сам Олег Матвейчев объяснил свою публикацию выплеском эмоций. «Люди сидят и говорят о том, что они не будут заполнять анкету, хотя и возможные носители коронавируса, прибыли из неблагополучной страны. И объясняют это своим либеральным мировоззрением. Как к ним относиться после этого?» — рассказал телеканалу 360 Матвейчев. Тем временем в вузе заявили, что высказывание профессора содержит мотивы ненависти и вражды.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции пандемией. На сегодняшний день COVID-19 зафиксирован в более 160 странах. По данным coronavirus-monitor.ru , на 23 марта зафиксировано 354160 случаев заболевания коронавирусом в мире, из них 99268 человек выздоровели, 15357 погибли.

Ранее Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, а также закрыла въезд для всех иностранцев.