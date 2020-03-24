23 марта 2020

В Великобритании объявили общенациональный карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин в Британии объявили на три неделиФото: unsplash/
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Коронавирус COVID-19

В Великобритании объявили общенациональный трехнедельный карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Для всех нас пришло время начать делать больше. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание — вы должны оставаться дома», — приводит слова политика RT. Помимо этого, британцам запретили собираться в компании более двух человек.

Джонсон уточнил, что покидать свой дом граждане страны могут только по нескольким поводам. Так, британцам разрешили выходить из дома, чтобы купить товары первой необходимости, а также раз в день заняться спортом. Кроме того, в этот список попали медицинские нужды и поездка на работу, если она действительно необходима.

Британский премьер подчеркнул, что система здравоохранения в стране не справится с потоком пациентов, если заболеет слишком много людей.

Джонсон добавил, что в Великобритании будут закрыты всех магазины, за исключением продающих товары первой необходимости. По словам политика, все эти ограничения могут быть сняты через три недели, если позволит ситуация в стране.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Великобритании обнаружили 6650 инфицированных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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