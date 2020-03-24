23 марта 2020

В России резко выросли продажи презервативов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Сургут, аптека, презервативы, контрацепция
Продажи презервативов выросли на 30% в сравнении с прошлым годомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России за последнюю неделю значительно увеличились продажи контрацептивов. Об этом сообщила аналитическая компания DSM Group, которая проанализировала статистику за первые 11 недель 2020 года и сравнила показатели с прошлогодними.

Так, за последнюю неделю в РФ купили 589 тысяч пачек презервативов. В прошлом году в это время россияне приобрели 477 тысяч упаковок. «Прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении», — передает РБК со ссылкой на исследование.

Увеличилось и количество денег, потраченное россиянами на контрацептивы. Так, в 2019 году в этот период за неделю на товар потратили 122 млн рублей, в 2020 году — 161 млн.

Аналитики отмечают, что наибольшей популярностью у населения пользуются презервативы Durex (46,75% от общего числа продаж). Второе место занимает Contex (41,91%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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