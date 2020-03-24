В России резко выросли продажи презервативов

В России за последнюю неделю значительно увеличились продажи контрацептивов. Об этом сообщила аналитическая компания DSM Group, которая проанализировала статистику за первые 11 недель 2020 года и сравнила показатели с прошлогодними.
Так, за последнюю неделю в РФ купили 589 тысяч пачек презервативов. В прошлом году в это время россияне приобрели 477 тысяч упаковок. «Прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении», — передает РБК со ссылкой на исследование.
Увеличилось и количество денег, потраченное россиянами на контрацептивы. Так, в 2019 году в этот период за неделю на товар потратили 122 млн рублей, в 2020 году — 161 млн.
Аналитики отмечают, что наибольшей популярностью у населения пользуются презервативы Durex (46,75% от общего числа продаж). Второе место занимает Contex (41,91%).