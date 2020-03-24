23 марта 2020

Россияне назвали лучшую эпоху в истории страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг сталинистов возле памятника Кирову. Екатеринбург, уральский федеральный университет, памятник кирову, флаг ссср, урфу, флаг советского союза
Россияне считают советскую эпоху лучшей в истории страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне считают советское время лучшим в истории страны. Такие данные опубликовали исследователи «Левада-центра».

«75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории страны, не согласны с этим суждением лишь 18% опрошенных», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса. О распаде СССР жалеют 65% участников опроса. Такое же количество россиян считают, что развала страны можно было избежать.

Респонденты отметили, что «советская эпоха» вызывает в первую очередь ассоциации о стабильности и уверенности в завтрашнем дне (16% ответов). 15% опрошенных указали, что словосочетание говорит им о хорошей жизни в стране.

Негативные ассоциации возникают у меньшего количества респондентов. Так, 4% участников вопросов указали дефицит товаров, очереди и талоны. В свою очередь, о железном занавесе и репрессиях заявил только 1% респондентов.

Издание отмечает, что советское время получило 76% положительных оценок и 38% нейтральных. Отрицательных характеристик всего лишь 7%. Уточняется, что опрошенные могли давать разные оценки, а потому сумма показателей превышает 100%.

При всех положительных характеристиках лишь 28% опрошенных готов «вернуться на путь», по которому развивался СССР. Большая часть россиян выступает за «собственный путь» РФ (58% респондентов) или предлагает следовать примеру Европы (10%).

Расскажите о новости друзьям
Рейтинги Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...