Россияне назвали лучшую эпоху в истории страны

Россияне считают советское время лучшим в истории страны. Такие данные опубликовали исследователи «Левада-центра».
«75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории страны, не согласны с этим суждением лишь 18% опрошенных», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса. О распаде СССР жалеют 65% участников опроса. Такое же количество россиян считают, что развала страны можно было избежать.
Респонденты отметили, что «советская эпоха» вызывает в первую очередь ассоциации о стабильности и уверенности в завтрашнем дне (16% ответов). 15% опрошенных указали, что словосочетание говорит им о хорошей жизни в стране.
Негативные ассоциации возникают у меньшего количества респондентов. Так, 4% участников вопросов указали дефицит товаров, очереди и талоны. В свою очередь, о железном занавесе и репрессиях заявил только 1% респондентов.
Издание отмечает, что советское время получило 76% положительных оценок и 38% нейтральных. Отрицательных характеристик всего лишь 7%. Уточняется, что опрошенные могли давать разные оценки, а потому сумма показателей превышает 100%.
При всех положительных характеристиках лишь 28% опрошенных готов «вернуться на путь», по которому развивался СССР. Большая часть россиян выступает за «собственный путь» РФ (58% респондентов) или предлагает следовать примеру Европы (10%).