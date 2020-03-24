Пассажиры предложили возвращать деньги за авиабилеты в чрезвычайных ситуациях

Россияне должны получать обратно деньги за авиабилеты, если в стране прилета объявили чрезвычайную ситуацию (ЧС). Письмо с таким предложением в Минтранс и Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП).
«Внесение изменений позволит защитить права пассажира на безопасный отдых и расширит возможности для возврата средств для граждан, которые опасаются за свою жизнь, — цитирует газета «Известия» слова из обращения ООП. В Минтрансе предложение ООП пока не прокомментировали.
Председатель ассоциации Илья Зотов отметил, что лишь за последние недель объединение получило огромное количество жалоб от пассажиров, которые не могли вернуть полную стоимость авиабилета несмотря на то, что в странах, куда они отправлялись, была объявлена чрезвычайная ситуация. Так, Италия и Китай ввели режим ЧС еще в конце января, однако Россия ограничила полеты в эти страны лишь 13 марта и 1 февраля соответственно.
«Речь идет о десятках тысяч пассажиров, которые не имели права отказаться от поездки и теряли деньги либо были вынуждены рисковать здоровьем», — заявил Зотов.
На данный момент авиакомпании должны возвращать полную стоимость билета, если рейс был отменен или серьезно задержан по вине перевозчика. Еще одним основанием для возврата является болезнь человека, подтвержденная документами. Помимо этого, вернуть деньги пассажир может из-за болезни или смерти близкого родственника.