Все зарубежные туристы, находящие на Кубе, изолированы до дня своего отъезда из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр карибского государства Мануэль Марреро Крус.
«Всем туристам, находящимся в отелях, необходимо будет находиться в изоляции <…>, они не могут покинуть отель», — цитирует политика ТАСС. На данный момент на острове находятся примерно 32 тысячи граждан других государств, семь тысяч из них — россияне.
Крус уточнил, что ограничение касается и туристов, которые снимают частное жилье, а не номера в отелях. Чиновник добавил, что они будут переведены в гостиницы.
Власти карибского государства объявили о закрытии въезда в страну с 24 марта. Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на острове обнаружено 35 инфицированных китайской болезнью.
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