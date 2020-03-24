23 марта 2020

Куба из-за коронавируса отправила на карантин всех туристов. Среди них — семь тысяч россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, кубинский флаг, куба
Куба отправила на карантин всех зарубежных туристов до дня их отъездаФото: depositphotos.com

Все зарубежные туристы, находящие на Кубе, изолированы до дня своего отъезда из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр карибского государства Мануэль Марреро Крус.

«Всем туристам, находящимся в отелях, необходимо будет находиться в изоляции <…>, они не могут покинуть отель», — цитирует политика ТАСС. На данный момент на острове находятся примерно 32 тысячи граждан других государств, семь тысяч из них — россияне.

Крус уточнил, что ограничение касается и туристов, которые снимают частное жилье, а не номера в отелях. Чиновник добавил, что они будут переведены в гостиницы.

Власти карибского государства объявили о закрытии въезда в страну с 24 марта. Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, на острове обнаружено 35 инфицированных китайской болезнью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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